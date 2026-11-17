https://crimea.ria.ru/20261117/vs-rossii-porazili-tri-elektropodstantsii-i-sudno-s-voennymi-gruzami-1161146096.html

ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами

ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами - РИА Новости Крым, 17.11.2026

ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами

Вооруженные Силы РФ днем во вторник нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T18:52

2026-11-17T18:52

2026-11-17T19:03

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ днем во вторник нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, по данным ведомства, поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области."Обеспечивающие распределение электроэнергии для функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров, используемых в интересах ВСУ", – уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные также нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам двойного назначения.В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотивАрмия России поразила логистический центр в Запорожье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине