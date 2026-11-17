https://crimea.ria.ru/20261117/vs-rossii-porazili-tri-elektropodstantsii-i-sudno-s-voennymi-gruzami-1161146096.html
ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами
ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами - РИА Новости Крым, 17.11.2026
ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами
Вооруженные Силы РФ днем во вторник нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T18:52
2026-11-17T18:52
2026-11-17T19:03
новости сво
вооруженные силы россии
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4856dfb2c3e44660185f1c80b9efaff8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ днем во вторник нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, по данным ведомства, поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области."Обеспечивающие распределение электроэнергии для функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров, используемых в интересах ВСУ", – уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные также нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам двойного назначения.В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотивАрмия России поразила логистический центр в Запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_279:103:1280:854_1920x0_80_0_0_b17bf8da88593bc0559fb819c54fa243.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине
ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами
ВС России поразили три электроподстанции и судно с военными грузами в порту Одесса
18:52 17.11.2026 (обновлено: 19:03 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ днем во вторник нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В результате удара поражены: морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения; железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Кривой Рог", используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области.
"Обеспечивающие распределение электроэнергии для функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров, используемых в интересах ВСУ", – уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось
, что минувшей ночью российские военные также нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам двойного назначения.
В понедельник днем российские военные ударили
по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: