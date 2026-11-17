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ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено
ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 17.11.2026
ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T08:29
2026-11-17T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами и по объектам на Украине был нанесен минувшей ночью.Также разбиты объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, украина, новости сво, удары по украине, министерство обороны рф
ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено
ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и других городах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами и по объектам на Украине был нанесен минувшей ночью.
"В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в городах Киев, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях", – сказано в сообщении МО РФ.
Также разбиты объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ
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