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ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено

ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 17.11.2026

ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T08:29

2026-11-17T08:29

2026-11-17T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами и по объектам на Украине был нанесен минувшей ночью.Также разбиты объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости сво, удары по украине, министерство обороны рф