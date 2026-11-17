https://crimea.ria.ru/20261117/vlasti-prorabatyvayut-alternativnuyu-logistiku-posle-udara-vsu-po-krymskomu-mostu-1161123548.html
Власти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту
Власти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Власти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту
В связи с перекрытием Крымского моста после атаки ВСУ главной задачей на данный момент является проработка альтернативной логистики для людей, которые находятся РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T12:50
2026-11-17T12:50
2026-11-17T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В связи с перекрытием Крымского моста после атаки ВСУ главной задачей на данный момент является проработка альтернативной логистики для людей, которые находятся в пути на материковую часть России или хотят вернуться в Крым. об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам губернатора, он находится на постоянной связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и федеральными органами власти по вопросам организации транспортного сообщения.Развожаев также отметил, что все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены. Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются, они идут в прежнем режиме.Заявления о том, что Крым и Севастополь якобы оказались в блокаде и останутся без снабжения, не соответствуют действительности, добавил градоначальник.Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.В ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Следственный комитет РФ после атак возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили о ситуации с Крымским мостомВ кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяУ Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева
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Власти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту
Власти Крыма и Севастополя прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В связи с перекрытием Крымского моста после атаки ВСУ главной задачей на данный момент является проработка альтернативной логистики для людей, которые находятся в пути на материковую часть России или хотят вернуться в Крым. об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Основной транспортный поток, который проходил через мост, — личный автомобильный транспорт и рейсовые автобусы. Сейчас главная задача — проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, он находится на постоянной связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и федеральными органами власти по вопросам организации транспортного сообщения.
"В ближайшее время доведем до вас информацию о порядке проезда личного транспорта и организации пассажирских перевозок", - добавил он.
Развожаев также отметил, что все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены. Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются, они идут в прежнем режиме.
Заявления о том, что Крым и Севастополь якобы оказались в блокаде и останутся без снабжения, не соответствуют действительности, добавил градоначальник.
Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноября
ВСУ атаковали
Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы,
пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта
в реверсивном режиме.
В ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост
, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Следственный комитет РФ после атак возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Крымский мост практически не использовался
для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.
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