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В Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии

В Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии

В Ялте из-за прорыва на тепловых сетях около 100 многоквартирных домов остались без отопления, сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 17.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте из-за прорыва на тепловых сетях около 100 многоквартирных домов остались без отопления, сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко."Ночью на тепловых сетях произошел порыв, в результате часть жилых домов временно осталась без отопления. Для проведения ремонтных работ на теплотрассе остановлена работа котельной на Свердлова, 45", - написала она в своем канале в МАКС.Без тепла остаются порядка 100 домов на улицах Цветочная, Дзержинского, Весенняя, Мухина, Свердлова, Малышева, Южнобережном шоссе.Аварийные бригады проводят земляные работы, после чего приступят к ремонту поврежденного участка теплосети.Ориентировочное время завершения ремонтных работ — 20:00, добавила Шевченко.Во вторник в Евпатории 36 многоквартирных домов ориентировочно до 20:00 остались без отопления из-за аварийной ситуации на сетях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3"В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пунктаЭнергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах

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2026

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