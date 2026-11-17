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В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь

В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь

Члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T06:51

2026-11-17T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный вариант законопроекта.США в декабре грозит очередной шатдаун с параличом работы правительства и технический дефолт, поскольку республиканцы после коллапса на выборах не настроены спасать президента Дональда Трампа и голосование рискует провалиться со всем и вытекающими последствиями, считает политолог-американист Малек Дудаков.По его мнению, принять бюджет на весь 2027 год республиканцы не смогут максимум до февраля – марта, при этом серьезно поднять военные траты у них тоже не выйдет, так что вести противостояние в Иране будет еще сложнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американистКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, в мире, западная помощь украине, деньги, новости сво, новости, политика, внешняя политика