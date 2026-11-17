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В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь
В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь
Члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T06:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный вариант законопроекта.США в декабре грозит очередной шатдаун с параличом работы правительства и технический дефолт, поскольку республиканцы после коллапса на выборах не настроены спасать президента Дональда Трампа и голосование рискует провалиться со всем и вытекающими последствиями, считает политолог-американист Малек Дудаков.По его мнению, принять бюджет на весь 2027 год республиканцы не смогут максимум до февраля – марта, при этом серьезно поднять военные траты у них тоже не выйдет, так что вести противостояние в Иране будет еще сложнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американистКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
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сша, украина, в мире, западная помощь украине, деньги, новости сво, новости, политика, внешняя политика
В США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощь
Республиканская партия США предложила заложить в бюджет 750 млн долларов на помощь Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный вариант законопроекта.
"Из сумм, выделяемых настоящим законом... для агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны 750 миллионов долларов, остающиеся доступными до 30 сентября 2028 года, направляются на инициативу содействия безопасности Украины", - говорится в тексте законопроекта.
США в декабре грозит очередной шатдаун с параличом работы правительства и технический дефолт, поскольку республиканцы после коллапса на выборах не настроены спасать президента Дональда Трампа и голосование рискует провалиться со всем и вытекающими последствиями, считает политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, принять бюджет на весь 2027 год республиканцы не смогут максимум до февраля – марта, при этом серьезно поднять военные траты у них тоже не выйдет, так что вести противостояние в Иране будет еще сложнее.
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