https://crimea.ria.ru/20261117/v-sevastopole-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-proezda-na-materik-1161142150.html

В Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк

В Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк

В Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк, сообщил в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T17:52

2026-11-17T17:52

2026-11-17T17:52

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атаки всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материк, сообщил в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Если человек не знает, как добраться до места назначения, куда обратиться и какие маршруты доступны, необходимо звонить по номеру 122 (добавочный 0) с 9 утра до 21:00.Операторы помогут сориентироваться и получить необходимую информацию, уточнил губернатор.После повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено.Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако вечером во вторник движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым – порт Кавказ" было ограничено из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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