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В Севастополе снят режим ограничения электроснабжения
В Севастополе снят режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Севастополе снят режим ограничения электроснабжения
Вечером во вторник, 17 ноября, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T22:22
2026-11-17T22:22
2026-11-17T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 17 ноября, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе снят режим ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли