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В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии
В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии
В Севастополе в среду введут ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T15:15
2026-11-17T15:15
2026-11-17T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду введут ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя. За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили на предприятии."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркнули в компании.Также в "Севастопольэнерго" попросили всех потребителей снизить нагрузку на сеть: это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Ранее в Севастополе опять введен график подачи электроэнергии "2 через 6" часов на фоне с нестабильной обстановки в энергосистеме Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений светаВ Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии
В Севастополе ограничат потребление электроэнергии для юридических лиц в среду
15:15 17.11.2026 (обновлено: 15:22 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду введут ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, 18 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", – говорится в сообщении.
Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя. За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили на предприятии.
"Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркнули в компании.
Также в "Севастопольэнерго" попросили всех потребителей снизить нагрузку на сеть: это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.
Ранее в Севастополе опять введен график
подачи электроэнергии "2 через 6" часов на фоне с нестабильной обстановки в энергосистеме Крыма.
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