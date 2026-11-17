https://crimea.ria.ru/20261117/v-sevastopole-opyat-ogranichat-potreblenie-elektroenergii-1161136229.html

В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии

В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Севастополе опять ограничат потребление электроэнергии

В Севастополе в среду введут ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T15:15

2026-11-17T15:15

2026-11-17T15:22

новости севастополя

севастополь

электроэнергия

электричество

электросети

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834468_199:0:1721:856_1920x0_80_0_0_797f971072691ea1ae1caa3ac3fcfa02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду введут ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя. За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили на предприятии."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркнули в компании.Также в "Севастопольэнерго" попросили всех потребителей снизить нагрузку на сеть: это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Ранее в Севастополе опять введен график подачи электроэнергии "2 через 6" часов на фоне с нестабильной обстановки в энергосистеме Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений светаВ Ялте около 100 домов остались без отопления из-за аварии36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии