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В ряде регионов Украины под удар попали военные заводы и транспортные объекты
В ряде регионов Украины под удар попали военные заводы и транспортные объекты - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В ряде регионов Украины под удар попали военные заводы и транспортные объекты
Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T10:37
2026-11-17T10:37
2026-11-17T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам двойного назначения, сообщили в Минобороны РФ.Так, в Киеве поражены промышленное предприятие "Техно-Линкс" по производству из иностранных комплектующих ударных БПЛА, в том числе БПЛА Ан-196 "Лютый". Также поражены завод "Укрпластик", по производству БПЛА, автожелезнодорожные мосты "Южный" и "Северный", используемый для перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ.В городе Запорожье поражены авиационный двигателестроительный завод "Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс", осуществляющий проектирование и производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД", а также машиностроительный завод им. Омельченко.В Черкасской области нанесены удары по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация" в населенном пункте Смела, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", а также агрегатов, узлов и электронной компонентной базы для управляемых ракет "Нептун-МД".Кроме того, в Днепропетровской области поражены сборочное предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени О.Макарова", предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов "Софрахим", электроподстанция ПС-330 в городе Днепропетровск.В Харьковской области военные нанесли удары по ТЭЦ-5 "Харьковская" в городе Харьков. В Одесской области - по порту Измаил и сухогрузу, доставляющему в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения.В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотивАрмия России поразила логистический центр в Запорожье
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удары по украине, киев, одесса, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
В ряде регионов Украины под удар попали военные заводы и транспортные объекты
На Украине под удар попали заводы по производству ракет, БПЛА и транспортные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам двойного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Так, в Киеве поражены промышленное предприятие "Техно-Линкс" по производству из иностранных комплектующих ударных БПЛА, в том числе БПЛА Ан-196 "Лютый". Также поражены завод "Укрпластик", по производству БПЛА, автожелезнодорожные мосты "Южный" и "Северный", используемый для перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ.
В городе Запорожье поражены авиационный двигателестроительный завод "Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс", осуществляющий проектирование и производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД", а также машиностроительный завод им. Омельченко.
В Черкасской области нанесены удары по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация" в населенном пункте Смела, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", а также агрегатов, узлов и электронной компонентной базы для управляемых ракет "Нептун-МД".
Кроме того, в Днепропетровской области поражены сборочное предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени О.Макарова", предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов "Софрахим", электроподстанция ПС-330 в городе Днепропетровск.
В Харьковской области военные нанесли удары по ТЭЦ-5 "Харьковская" в городе Харьков. В Одесской области - по порту Измаил и сухогрузу, доставляющему в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения.
В понедельник днем российские военные ударили
по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев.
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