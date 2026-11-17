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В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом
За последнюю неделю в России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T09:59
2026-11-17T09:59
2026-11-17T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. За последнюю неделю в России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.Уточняется, что на 46-й неделе 2026 года зарегистрировано 608 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом составило более 2,8 тысяч человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 79,5%, также зафиксированы вирусы гриппа (20,3%).Прививки от гриппа сделали более 45,4 миллиона россиян.Наделю назад сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляло почти шесть тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИШколу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонииКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря
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россия, роспотребнадзор, грипп, орви, коронавирус, вирусы, новости, здоровье, здравоохранение в россии
В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Роспотребнадзоре заявили о приросте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. За последнюю неделю в России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.
"Заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом по итогам последней недели отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что обусловлено возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 46-й неделе 2026 года зарегистрировано 608 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом составило более 2,8 тысяч человек.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 79,5%, также зафиксированы вирусы гриппа (20,3%).
Прививки от гриппа сделали более 45,4 миллиона россиян.
Наделю назад сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад
. Количество заболевших на полуострове составляло почти шесть тысяч человек.
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