https://crimea.ria.ru/20261117/v-rossii-fiksiruetsya-prirost-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-1161113926.html

В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю в России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:59

2026-11-17T09:59

2026-11-17T09:59

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. За последнюю неделю в России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в МАКС.Уточняется, что на 46-й неделе 2026 года зарегистрировано 608 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом составило более 2,8 тысяч человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 79,5%, также зафиксированы вирусы гриппа (20,3%).Прививки от гриппа сделали более 45,4 миллиона россиян.Наделю назад сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляло почти шесть тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИШколу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонииКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, грипп, орви, коронавирус, вирусы, новости, здоровье, здравоохранение в россии