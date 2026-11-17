https://crimea.ria.ru/20261117/v-pravitelstve-rf-opredelili-mery-po-vosstanovleniyu-krymskogo-mosta--1161129251.html
В правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского моста
В правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского моста
Правительственная комиссия определила необходимые меры по оценке ущерба и запуска работ по восстановлению Крымского моста после атак ВСУ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T14:59
2026-11-17T14:59
2026-11-17T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия определила необходимые меры по оценке ущерба и запуска работ по восстановлению Крымского моста после атак ВСУ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснулин. Также на заседании обсуждались вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами, добавил Хуснуллин.В ходе совещания с докладами выступили главы регионов, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, руководитель Росавтодора Роман Новиков, представители "Крымской железной дороги".В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, марат хуснуллин, крымский мост, атаки всу на крымский мост
В правительстве РФ определили меры по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин: определены необходимые меры по восстановлению Крымского моста
14:59 17.11.2026 (обновлено: 15:10 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия определила необходимые меры по оценке ущерба и запуска работ по восстановлению Крымского моста после атак ВСУ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснулин.
"Провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста. Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста", - написал зампредседателя правительства в своем канале в МАКС.
Также на заседании обсуждались вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами, добавил Хуснуллин.
В ходе совещания с докладами выступили главы регионов, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, руководитель Росавтодора Роман Новиков, представители "Крымской железной дороги".
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября
движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Крымский мост практически не использовался
для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.
Днем 17 ноября открыто движение поездов
по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.
Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться
паромной переправой.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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