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В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта
В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта
Во вторник утром более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T09:27
2026-11-17T09:27
2026-11-17T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник утром более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что света не будет в следующих населенных пунктах: Акимовка, Буревестник, Великоселье, Владиславовка, Дворовое, Двуречье, Дрофино, Емельяновк, Желябовка, Жемчужина, Заливное, Заречье, Зеленое, Зоркино, Ивановка, Изобильное, Кирсановка, Коврово, Коренное, Косточковка, Кукурузное, Кунцево, Линейное, Лиственное, Ломоносово, Лужки, Любимовка, Межевое, Митрофановка, Михайловка, Нежинское, Нижнегорский, Новогригорьевка, Новоивановка, Охотское, Пены, Разливы, Родники, Садовое, Сливянка, Уваровка, Чкалово, Ястребки.Ранее сообщалось, что во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта
Более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник утром более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с проведением неотложных ремонтных работ до 18:00 будет отсутствовать подача электроэнергии в населенных пунктах Нижнегорского района", - говорится в сообщении.
В "Крымэнерго" уточнили, что света не будет в следующих населенных пунктах: Акимовка, Буревестник, Великоселье, Владиславовка, Дворовое, Двуречье, Дрофино, Емельяновк, Желябовка, Жемчужина, Заливное, Заречье, Зеленое, Зоркино, Ивановка, Изобильное, Кирсановка, Коврово, Коренное, Косточковка, Кукурузное, Кунцево, Линейное, Лиственное, Ломоносово, Лужки, Любимовка, Межевое, Митрофановка, Михайловка, Нежинское, Нижнегорский, Новогригорьевка, Новоивановка, Охотское, Пены, Разливы, Родники, Садовое, Сливянка, Уваровка, Чкалово, Ястребки.
Ранее сообщалось, что во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены
ограничения подаваемой мощности.
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