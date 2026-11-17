https://crimea.ria.ru/20261117/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-obestocheny-43-naselennykh-punkta-1161113278.html

В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта

В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пункта

Во вторник утром более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:27

2026-11-17T09:27

2026-11-17T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник утром более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что света не будет в следующих населенных пунктах: Акимовка, Буревестник, Великоселье, Владиславовка, Дворовое, Двуречье, Дрофино, Емельяновк, Желябовка, Жемчужина, Заливное, Заречье, Зеленое, Зоркино, Ивановка, Изобильное, Кирсановка, Коврово, Коренное, Косточковка, Кукурузное, Кунцево, Линейное, Лиственное, Ломоносово, Лужки, Любимовка, Межевое, Митрофановка, Михайловка, Нежинское, Нижнегорский, Новогригорьевка, Новоивановка, Охотское, Пены, Разливы, Родники, Садовое, Сливянка, Уваровка, Чкалово, Ястребки.Ранее сообщалось, что во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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