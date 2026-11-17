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В Москве прошла конференция к 200-летию Керченского музея древностей

В Москве прошла конференция к 200-летию Керченского музея древностей - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Москве прошла конференция к 200-летию Керченского музея древностей

В Пушкинском музее в Москве состоялась научная конференция "Керчь: 200 лет Музею древностей — от истоков классической археологии к будущему историко-культурного РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T14:53

2026-11-17T14:53

2026-11-17T14:53

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Пушкинском музее в Москве состоялась научная конференция "Керчь: 200 лет Музею древностей — от истоков классической археологии к будущему историко-культурного наследия". Об этом сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.Мероприятие приурочили к юбилею одного из старейших государственных музеев России — Керченского музея древностей и его роли в развитии отечественной археологии и сохранении культурного наследия Северного Причерноморья. Программа конференции была посвящена роли музея в развитии российской античной археологии.По словам генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, керченская земля хранит свидетельства разных эпох, которые составляют историческую и культурную традицию. Именно в Керчи зарождалась отечественная античная археология.В течение двух дней, 16 и 17 ноября, с докладами выступили ведущие специалисты российских музеев и научных институтов, среди которых Владимир Толстиков (Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), Александр Бутягин (Эрмитаж).Исследователи обсудили вклад выдающихся исторических личностей в становление музея, итоги и перспективы изучения античного города Нимфей в Крыму, также прозвучали доклады о новых открытиях на Семибратнем городище. В рамках конференции состоялась презентация фильма и издания, подготовленных к 200-летию Керченского музея древностей.В нынешнем году одна из визитных карточек Керчи – Керченский музей древности отмечает свое двухсотлетие, а сам город-герой готовится в 2030 году отпраздновать 2650-летие со дня своего основания. Эти события послужат поводом для проведения крупных культурных мероприятий, а также историко-археологических и научно-практических конференций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилейный год Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникаВ едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля

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