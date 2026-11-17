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В Крыму удалось добиться стабилизации рождаемости
В Крыму удалось добиться стабилизации рождаемости - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Крыму удалось добиться стабилизации рождаемости
В Крыму за последние три года удалось добиться стабилизации ситуации с рождаемостью. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T13:44
2026-11-17T13:44
2026-11-17T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за последние три года удалось добиться стабилизации ситуации с рождаемостью. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №1" Дмитрий Беглицэ.По его словам, цифры о ситуации с рождаемостью в Крыму за 2026 год будут известны в феврале 2027 года. После этого специалисты, опираясь на эти данные, смогут строить дальнейшие планы по улучшению ситуации."Пока оперативная информация по количеству беременных говорит о том, что резкого снижения рождаемости в 2026 году не ожидается. Хотя надо сказать, что мы находимся на цифрах достаточно низких - за 10 лет динамика рождаемости оставила минус 10 тысяч неврожденных в год в Республике Крым", - отметил специалист Минздрава РК.Он добавил, что сочетание передового оборудования и кадрового потенциала позволяют влиять на вопросы младенческой смертности в Крыму - сегодня этот показатель в регионе находится на весьма низком уровне.О стабилизации показателей рождаемости заявила и доктор медицинских наук, профессор, председатель Комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Крыма Наталья Резниченко. По ее словам, несмотря на то, что во всем мире сейчас идет снижение рождаемости, Крым ее удерживает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен
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рождаемость, крым, новости крыма, дмитрий беглицэ, демография, дети
В Крыму удалось добиться стабилизации рождаемости
За последние три года удалось добиться стабилизации рождаемости в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за последние три года удалось добиться стабилизации ситуации с рождаемостью. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №1" Дмитрий Беглицэ.
"Обнадеживающим моментом является то, что за последние три года удалось добиться стабилизации рождаемости. В среднем около 15 тысяч детей рождается ежегодно в роддомах Крыма за последние три года, и, к счастью, эта цифра не имеет тенденции к снижению", - сказал Беглицэ.
По его словам, цифры о ситуации с рождаемостью в Крыму за 2026 год будут известны в феврале 2027 года. После этого специалисты, опираясь на эти данные, смогут строить дальнейшие планы по улучшению ситуации.
"Пока оперативная информация по количеству беременных говорит о том, что резкого снижения рождаемости в 2026 году не ожидается. Хотя надо сказать, что мы находимся на цифрах достаточно низких - за 10 лет динамика рождаемости оставила минус 10 тысяч неврожденных в год в Республике Крым", - отметил специалист Минздрава РК.
Он добавил, что сочетание передового оборудования и кадрового потенциала позволяют влиять на вопросы младенческой смертности в Крыму - сегодня этот показатель в регионе находится на весьма низком уровне.
О стабилизации показателей рождаемости заявила и доктор медицинских наук, профессор, председатель Комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Крыма Наталья Резниченко. По ее словам, несмотря на то, что во всем мире сейчас идет снижение рождаемости, Крым ее удерживает.
"Мы работаем в очень тесной связке общественных организаций с Минздравом РК, с Крымской епархией, и такой работы, наверное, больше нет ни в одном субъекте РФ… Я считаю, что Республика Крым - пример того, как нужно бороться за каждого рожденного человека", - подчеркнула Резниченко.
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