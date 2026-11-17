https://crimea.ria.ru/20261117/v-krymu-studenty-izdateli-prishli-v-gosti-k-sotrudnikam-rossii-segodnya--1161129065.html

В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"

В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"

Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" провели экскурсию по редакции для студентов и рассказали об организации проведения... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T17:01

2026-11-17T17:01

2026-11-17T17:01

международная медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

журналистика

сми

симферополь

крым

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/11/1161137726_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_fe8bb181483d2efa244b10a3325b98ad.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" провели экскурсию по редакции для студентов и рассказали об организации проведения пресс-мероприятий, принципах работы радио, а также познакомили с редакционной работой и процессом подготовки новостей.Для того, чтобы узнать все тонкости профессии журналистов, редакторов, звукорежиссеров и других специалистов, пришли студенты 3 курса Таврического колледжа КФУ им. В. Вернадского специальности "Издательское дело".Первоначально студентам показали презентационный видеоролик подразделения, руководитель пресс-центра РИА Новости Крым Татьяна Биливская рассказала о работе пресс-центра, его уникальных для Крыма возможностях дистанционной связи с любым уголком мира и звездных гостях, которые в нем побывали.Затем учащихся провели в радиостудию "Спутник в Крыму". Ребят интересовала не только организация работы прямых радийных эфиров, но и технические тонкости, особенно в работе в современных условиях. Тут на себя роль экскурсовода взяла шеф-редактор радиостанции Светлана Калинина.Третья часть большой экскурсии – посещение редакции сайта РИА Новости Крым. Будущих издателей интересовали такие нюансы как использование искусственного интеллекта в производстве контента, правила оперативности и даже то, как в современных реалиях журналистам удается сочетать личную жизнь и работу, а также избегать выгорания и эмоциональной стабильности.Студенты признались, что с удовольствием примут участие в проектах регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВОВ Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа"Россия сегодня" запустила в Крыму медиамастерскую для будущих журналистов

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, журналистика, сми, симферополь, крым, видео, видео