https://crimea.ria.ru/20261117/v-krymu-studenty-izdateli-prishli-v-gosti-k-sotrudnikam-rossii-segodnya--1161129065.html
В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"
В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" провели экскурсию по редакции для студентов и рассказали об организации проведения... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T17:01
2026-11-17T17:01
2026-11-17T17:01
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CИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" провели экскурсию по редакции для студентов и рассказали об организации проведения пресс-мероприятий, принципах работы радио, а также познакомили с редакционной работой и процессом подготовки новостей.Для того, чтобы узнать все тонкости профессии журналистов, редакторов, звукорежиссеров и других специалистов, пришли студенты 3 курса Таврического колледжа КФУ им. В. Вернадского специальности "Издательское дело".Первоначально студентам показали презентационный видеоролик подразделения, руководитель пресс-центра РИА Новости Крым Татьяна Биливская рассказала о работе пресс-центра, его уникальных для Крыма возможностях дистанционной связи с любым уголком мира и звездных гостях, которые в нем побывали.Затем учащихся провели в радиостудию "Спутник в Крыму". Ребят интересовала не только организация работы прямых радийных эфиров, но и технические тонкости, особенно в работе в современных условиях. Тут на себя роль экскурсовода взяла шеф-редактор радиостанции Светлана Калинина.Третья часть большой экскурсии – посещение редакции сайта РИА Новости Крым. Будущих издателей интересовали такие нюансы как использование искусственного интеллекта в производстве контента, правила оперативности и даже то, как в современных реалиях журналистам удается сочетать личную жизнь и работу, а также избегать выгорания и эмоциональной стабильности.Студенты признались, что с удовольствием примут участие в проектах регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВОВ Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа"Россия сегодня" запустила в Крыму медиамастерскую для будущих журналистов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, журналистика, сми, симферополь, крым, видео, видео
В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"
В Крыму будущие издатели ознакомились с тонкостями работы подразделения "Россия сегодня"