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В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС
В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС
В Алуште 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в республиканской полиции. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T20:42
2026-11-17T20:42
2026-11-17T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в республиканской полиции.Как рассказали в МВД, во время несения службы экипаж ДПС заметил в Перекопском переулке города Алушты мужчину на электросамокате, который ехал в их сторону на высокой скорости.Мужчину попытались остановить для проверки документов. Однако водитель средства индивидуальной мобильности проигнорировал законное требование и наехал на инспектора дорожно-патрульной службы. В результате ДТП сотрудник полиции получил травму головы.Правоохранители на служебной машине догнали и задержали нарушителя. Им оказался 50-летний крымчанин с признаками алкогольного опьянения.В отношении крымчанина составлены административные протоколы. Электросамокат марки Kugoo мощностью 2400 ватт помещен на специализированную стоянку.Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить правила вождения самокатов (средств индивидуальной мобильности – СИМов). На сегодняшний день Кодексом об административных правонарушениях для водителей самокатов, нарушающих правила, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокатеНа электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихачаУстановка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, электросамокаты, электросамокаты в крыму, происшествия, дтп, мвд по республике крым, новости крыма
В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС
В Крыму 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС – возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в республиканской полиции.
Как рассказали в МВД, во время несения службы экипаж ДПС заметил в Перекопском переулке города Алушты мужчину на электросамокате, который ехал в их сторону на высокой скорости.
Мужчину попытались остановить для проверки документов. Однако водитель средства индивидуальной мобильности проигнорировал законное требование и наехал на инспектора дорожно-патрульной службы. В результате ДТП сотрудник полиции получил травму головы.
Правоохранители на служебной машине догнали и задержали нарушителя. Им оказался 50-летний крымчанин с признаками алкогольного опьянения.
"Проверка по базам данных показала, что ранее лихач уже был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду. От прохождения медицинского освидетельствования на этот раз он отказался. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточнили в МВД.
В отношении крымчанина составлены административные протоколы. Электросамокат марки Kugoo мощностью 2400 ватт помещен на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось, что в России планируют
ужесточить правила вождения самокатов (средств индивидуальной мобильности – СИМов). На сегодняшний день Кодексом об административных правонарушениях для водителей самокатов, нарушающих правила, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей.
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