https://crimea.ria.ru/20261117/v-krymu-pyanyy-muzhchina-na-elektrosamokate-sbil-inspektora-dps-1161126480.html

В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС

В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС

В Алуште 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в республиканской полиции. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T20:42

2026-11-17T20:42

2026-11-17T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште 50-летний мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в республиканской полиции.Как рассказали в МВД, во время несения службы экипаж ДПС заметил в Перекопском переулке города Алушты мужчину на электросамокате, который ехал в их сторону на высокой скорости.Мужчину попытались остановить для проверки документов. Однако водитель средства индивидуальной мобильности проигнорировал законное требование и наехал на инспектора дорожно-патрульной службы. В результате ДТП сотрудник полиции получил травму головы.Правоохранители на служебной машине догнали и задержали нарушителя. Им оказался 50-летний крымчанин с признаками алкогольного опьянения.В отношении крымчанина составлены административные протоколы. Электросамокат марки Kugoo мощностью 2400 ватт помещен на специализированную стоянку.Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить правила вождения самокатов (средств индивидуальной мобильности – СИМов). На сегодняшний день Кодексом об административных правонарушениях для водителей самокатов, нарушающих правила, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокатеНа электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихачаУстановка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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