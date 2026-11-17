https://crimea.ria.ru/20261117/v-krymu-obyavili-raketnuyu-opasnost-1161015160.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T05:45

2026-11-17T05:45

2026-11-17T05:48

срочные новости крыма

новости крыма

ракетная опасность

крым

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_d46f56d9854c64db33e10bc2881b7da7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.В течение ночи опасность атаки ракет ВСУ на полуострове объявлялась трижды - в 00:56, 3:52 и в 5:03. Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, новости крыма, ракетная опасность, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя