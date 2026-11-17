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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T05:45
2026-11-17T05:45
2026-11-17T05:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.В течение ночи опасность атаки ракет ВСУ на полуострове объявлялась трижды - в 00:56, 3:52 и в 5:03. Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму
05:45 17.11.2026 (обновлено: 05:48 17.11.2026)