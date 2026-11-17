https://crimea.ria.ru/20261117/v-kerchi-posle-chp-na-krymskom-mostu-v-punktakh-vremennogo-razmescheniya-nakhodyatsya-15-chelovek-1161127088.html

В Керчи после ЧП на Крымском мосту в пунктах временного размещения находятся 15 человек

В Керчи после ЧП на Крымском мосту в пунктах временного размещения находятся 15 человек - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Керчи после ЧП на Крымском мосту в пунктах временного размещения находятся 15 человек

В Керчи в пунктах временного размещения, открытых для водителей и пассажиров после атак на Крымский мост, находятся 15 человек. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T14:31

2026-11-17T14:31

2026-11-17T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи в пунктах временного размещения, открытых для водителей и пассажиров после атак на Крымский мост, находятся 15 человек. Об этом журналистам сообщила начальник отдела по развитию туризма администрации города Диана Андропова.По ее словам, людей разместили в комфортабельных номерах, им предоставляется горячее питание.На подходах к мосту также организованы пункты обогрева, где люди могут получить питание и горячий чай, а также зарядить свои мобильные устройства, добавила представитель администрации.Атаки ВСУ на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября возобновилось движение поездов по Крымскому мосту. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожное движение по Крымскому мосту открытоКрымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУВласти прорабатывают альтернативную логистику после удара ВСУ по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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