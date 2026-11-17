В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее время
Правительственная комиссия в ближайшее время обсудит восстановление Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в ближайшее время рассмотрит вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Заседание Правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время в Доме Правительства", - говорится в сообщении.
В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения, добавили в правительстве.
Ночью во вторник ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено.
Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов
Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.