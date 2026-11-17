https://crimea.ria.ru/20261117/v-kabmine-rf-obsudyat-vosstanovlenie-krymskogo-mosta-v-blizhayshee-vremya-1161116179.html

В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее время

В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее время - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее время

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в ближайшее время рассмотрит вопросы восстановления Крымского моста и организации РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T10:27

2026-11-17T10:27

2026-11-17T10:27

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атака всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в ближайшее время рассмотрит вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения, добавили в правительстве.Ночью во вторник ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено.Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутовУдар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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