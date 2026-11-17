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В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3"
В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3" - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3"
Во вторник в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3", сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T09:49
2026-11-17T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3", сообщили в компании "Крымэнерго"."В связи с введенным ограничениями в городском округе Феодосия подача электроэнергии будет осуществляться 9/3 (9 часов отсутствует подача электроэнергии, на 3 часа возобновляется)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время отсутствия электроснабжения будут применяться резервные источники питания.Ранее сообщалось, что во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Также более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3"
В Феодосийском округе свет будет подаваться по графику "9 через 3"