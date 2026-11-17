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В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет

В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет

Конфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T06:03

2026-11-17T06:03

2026-11-17T06:03

мнения

василий фатигаров

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В Европе стали отказываться помогать Украине В Европе стали отказываться помогать Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Василий Фатигаров, отметив, что по этой причине скоро вся Европа откажется помогать Киеву.На днях Болгария и Польша объявили, что больше не будут финансировать закупки американского оружия для снабжения Украины. С соответствующими заявлениями выступили премьеры стран Румен Радев и Дональд Туск. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне угроз канцлера Германии Фридриха Мерца из-за нежелания Братиславы поддержать выделение Украине очередного кредита, заявил, что республика суверенна, не позволит себя шантажировать и денег Киеву не даст. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Евросоюз назначить представителя для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и скорейшего его завершения.Такой демарш европейские страны делают по нескольким причинам, главные из которых – реальное отсутствие денег и осознание масштаба еще больших экономически угроз для своих стран в условиях, в которые Европу загоняет Украина, считает Фатигаров.В частности, лидеры ряда европейских стран, у которых "жирка поменьше", начинают делать выводы, глядя на то, к чему привела бездумная поддержка Украины такие некогда крепкие государства, как Франция, Испания и Германия, отметил Фатигаров."Они видят, что творится на улицах Парижа, в Испании, какой рейтинг у Мерца. Видят, что вся эта "коалиция желающих", уже абсолютно наплевав на свои государства и народы, отдает последнее на Украину. И они не хотят пойти по этому пути. Поэтому тут все в комплексе", – добавил собеседник.По мнению Фатигарова, идет к тому, что вся Европа откажется помогать Киеву, как только там по результатам выборов поменяются руководители.Очередным доказательством тому, что Североатлантический альянс разделит судьбу ЕС, является недавняя информация об отмене саммита НАТО в Албании в 2027 году и сокращение встреч министров иностранных дел, которые соберутся лишь один раз по причине высоких затрат на организацию и разногласия, добавил эксперт."У стран разные позиции, разные подходы. Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.) еще когда говорил про смерть мозга НАТО и, в общем-то, прав. А потом Трамп (Дональд, президент США – ред.) это продемонстрировал, когда начал "отжимать" Гренландию у Дании. Это же все страны НАТО, и они между собой территориальные претензии выказывают. А Греция и Турция – там чуть ли не война за острова. Я могу еще несколько примеров привести, когда страны НАТО друг с другом, мягко говоря, не ладят. Как же им вместе-то саммит провести?" – прокомментировал Фатигаров.По мнению политолога, логический процесс распада ЕС и НАТО будет только усиливаться из-за роста числа разногласий ввиду отсутствия точек соприкосновения по главным вопросам, и ждать его окончания осталось не так долго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеБрюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину – СВРСоюз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, василий фатигаров, украина, европа, нато, европейский союз (ес), коллективный запад