https://crimea.ria.ru/20261117/v-evrope-stali-otkazyvatsya-pomogat-ukraine--chto-eto-znachit-i-k-chemu-privedet-1161092979.html
В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет
В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет
Конфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T06:03
2026-11-17T06:03
2026-11-17T06:03
мнения
василий фатигаров
украина
европа
нато
европейский союз (ес)
коллективный запад
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В Европе стали отказываться помогать Украине
В Европе стали отказываться помогать Украине
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Василий Фатигаров, отметив, что по этой причине скоро вся Европа откажется помогать Киеву.На днях Болгария и Польша объявили, что больше не будут финансировать закупки американского оружия для снабжения Украины. С соответствующими заявлениями выступили премьеры стран Румен Радев и Дональд Туск. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне угроз канцлера Германии Фридриха Мерца из-за нежелания Братиславы поддержать выделение Украине очередного кредита, заявил, что республика суверенна, не позволит себя шантажировать и денег Киеву не даст. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Евросоюз назначить представителя для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и скорейшего его завершения.Такой демарш европейские страны делают по нескольким причинам, главные из которых – реальное отсутствие денег и осознание масштаба еще больших экономически угроз для своих стран в условиях, в которые Европу загоняет Украина, считает Фатигаров.В частности, лидеры ряда европейских стран, у которых "жирка поменьше", начинают делать выводы, глядя на то, к чему привела бездумная поддержка Украины такие некогда крепкие государства, как Франция, Испания и Германия, отметил Фатигаров."Они видят, что творится на улицах Парижа, в Испании, какой рейтинг у Мерца. Видят, что вся эта "коалиция желающих", уже абсолютно наплевав на свои государства и народы, отдает последнее на Украину. И они не хотят пойти по этому пути. Поэтому тут все в комплексе", – добавил собеседник.По мнению Фатигарова, идет к тому, что вся Европа откажется помогать Киеву, как только там по результатам выборов поменяются руководители.Очередным доказательством тому, что Североатлантический альянс разделит судьбу ЕС, является недавняя информация об отмене саммита НАТО в Албании в 2027 году и сокращение встреч министров иностранных дел, которые соберутся лишь один раз по причине высоких затрат на организацию и разногласия, добавил эксперт."У стран разные позиции, разные подходы. Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.) еще когда говорил про смерть мозга НАТО и, в общем-то, прав. А потом Трамп (Дональд, президент США – ред.) это продемонстрировал, когда начал "отжимать" Гренландию у Дании. Это же все страны НАТО, и они между собой территориальные претензии выказывают. А Греция и Турция – там чуть ли не война за острова. Я могу еще несколько примеров привести, когда страны НАТО друг с другом, мягко говоря, не ладят. Как же им вместе-то саммит провести?" – прокомментировал Фатигаров.По мнению политолога, логический процесс распада ЕС и НАТО будет только усиливаться из-за роста числа разногласий ввиду отсутствия точек соприкосновения по главным вопросам, и ждать его окончания осталось не так долго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеБрюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину – СВРСоюз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение
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мнения, василий фатигаров, украина, европа, нато, европейский союз (ес), коллективный запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
Конфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт и политолог Василий Фатигаров, отметив, что по этой причине скоро вся Европа откажется помогать Киеву.
На днях Болгария и Польша объявили, что больше не будут финансировать закупки американского оружия для снабжения Украины. С соответствующими заявлениями выступили премьеры стран Румен Радев и Дональд Туск. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне угроз канцлера Германии Фридриха Мерца из-за нежелания Братиславы поддержать выделение Украине очередного кредита, заявил, что республика суверенна, не позволит себя шантажировать и денег Киеву не даст. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Евросоюз назначить представителя для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и скорейшего его завершения.
Такой демарш европейские страны делают по нескольким причинам, главные из которых – реальное отсутствие денег и осознание масштаба еще больших экономически угроз для своих стран в условиях, в которые Европу загоняет Украина, считает Фатигаров.
"Здесь и то, и то. Только давайте разделять. Если у Словакии в последнее время при этом правительстве позиция не менялась – она логично обоснована, она стабильна, то у Чехии допустим, позиция поменялась. У Болгарии поменялась. Во-первых, правда, денег нет. Во-вторых, они видят, к чему может привести перебор в помощи чужому государству в абсолютно чужой войне", – сказал эксперт.
В частности, лидеры ряда европейских стран, у которых "жирка поменьше", начинают делать выводы, глядя на то, к чему привела бездумная поддержка Украины такие некогда крепкие государства, как Франция, Испания и Германия, отметил Фатигаров.
"Они видят, что творится на улицах Парижа, в Испании, какой рейтинг у Мерца. Видят, что вся эта "коалиция желающих", уже абсолютно наплевав на свои государства и народы, отдает последнее на Украину. И они не хотят пойти по этому пути. Поэтому тут все в комплексе", – добавил собеседник.
По мнению Фатигарова, идет к тому, что вся Европа откажется помогать Киеву, как только там по результатам выборов поменяются руководители.
"Евросоюз уже не представляет собой ничего единого абсолютно. Это разные страны с разными позициями, равно как и НАТО. Все эти объединения трещат по швам", – отметил гость эфира.
Очередным доказательством тому, что Североатлантический альянс разделит судьбу ЕС, является недавняя информация об отмене саммита НАТО в Албании в 2027 году и сокращение встреч министров иностранных дел, которые соберутся лишь один раз по причине высоких затрат на организацию и разногласия, добавил эксперт.
"У стран разные позиции, разные подходы. Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.) еще когда говорил про смерть мозга НАТО и, в общем-то, прав. А потом Трамп (Дональд, президент США – ред.) это продемонстрировал, когда начал "отжимать" Гренландию у Дании. Это же все страны НАТО, и они между собой территориальные претензии выказывают. А Греция и Турция – там чуть ли не война за острова. Я могу еще несколько примеров привести, когда страны НАТО друг с другом, мягко говоря, не ладят. Как же им вместе-то саммит провести?" – прокомментировал Фатигаров.
По мнению политолога, логический процесс распада ЕС и НАТО будет только усиливаться из-за роста числа разногласий ввиду отсутствия точек соприкосновения по главным вопросам, и ждать его окончания осталось не так долго.
"Нежизнеспособны эти организации – ни Евросоюз, ни НАТО. Я не говорю, что они завтра развалятся, но процесс пошел, и он необратим. Процесс завершится развалом в ближайшее время с точки зрения политики. То есть это год, два, три", – подытожил эксперт.
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