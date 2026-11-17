https://crimea.ria.ru/20261117/v-chernom-more-zatonul-tanker-s-gazom-1161137491.html

В Черном море затонул танкер с газом

В Черном море затонул танкер с газом - РИА Новости Крым, 17.11.2026

В Черном море затонул танкер с газом

В Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T16:07

2026-11-17T16:07

2026-11-17T16:12

новости

черное море

танкер

происшествия

болгария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Maritime.bg.В Минтрансе страны сообщили, что болгарские военные обнаружили и спасли всех моряков с затонувшего судна."Все 19 членов экипажа GAS HUSKY были спасены. Их эвакуировали с плота вертолетом и доставили на авиабазу "Чайка" в Варне", – цитирует заявление минтранса Болгарское национальное телевидение.По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.Ранее сообщалось, что Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. 6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакованный у берегов Сочи танкер Aframax Rio отбуксирован в безопасное местоДроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном мореНефтяной танкер атакован в Черном море

черное море

болгария

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, танкер, происшествия, болгария