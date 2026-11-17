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В Черном море затонул танкер с газом
В Черном море затонул танкер с газом - РИА Новости Крым, 17.11.2026
В Черном море затонул танкер с газом
В Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T16:07
2026-11-17T16:07
2026-11-17T16:12
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черное море
танкер
происшествия
болгария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Maritime.bg.В Минтрансе страны сообщили, что болгарские военные обнаружили и спасли всех моряков с затонувшего судна."Все 19 членов экипажа GAS HUSKY были спасены. Их эвакуировали с плота вертолетом и доставили на авиабазу "Чайка" в Варне", – цитирует заявление минтранса Болгарское национальное телевидение.По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.Ранее сообщалось, что Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. 6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакованный у берегов Сочи танкер Aframax Rio отбуксирован в безопасное местоДроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном мореНефтяной танкер атакован в Черном море
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новости, черное море, танкер, происшествия, болгария
В Черном море затонул танкер с газом
Танкер с газом затонул в Черном море у берегов Болгарии
16:07 17.11.2026 (обновлено: 16:12 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Maritime.bg.
"Судно GAS HUSKY затонуло в Черном море", – говорится в материале. По информации портала, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. В районе происшествия была развернута поисково-спасательная операция с привлечением авиации.
В Минтрансе страны сообщили, что болгарские военные обнаружили и спасли всех моряков с затонувшего судна.
"Все 19 членов экипажа GAS HUSKY были спасены. Их эвакуировали с плота вертолетом и доставили на авиабазу "Чайка" в Варне", – цитирует заявление минтранса Болгарское национальное телевидение.
По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.
Ранее сообщалось, что Болгария просит
у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. 6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью
. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены.
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