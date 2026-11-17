https://crimea.ria.ru/20261117/udary-po-krymskomu-mostu-chto-budet-s-dostavkoy-produktov-i-topliva-v-krym-1161118913.html

Удары по Крымскому мосту: что будет с доставкой продуктов и топлива в Крым

Удары по Крымскому мосту: что будет с доставкой продуктов и топлива в Крым - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Удары по Крымскому мосту: что будет с доставкой продуктов и топлива в Крым

Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:18

2026-11-17T11:18

2026-11-17T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.Он отметил, что основной трафик через мост составляли личный автомобили и автобусы.Ночью во вторник ВСУ второй раз с начала недели атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено.Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяУ Крымского моста развернут дополнительные пункты обогреваЧетыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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