https://crimea.ria.ru/20261117/u-krymskogo-mosta-razvernut-dopolnitelnye-punkty-obogreva-1161115706.html
У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева
У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева - РИА Новости Крым, 17.11.2026
У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева
В Темрюкском районе Краснодарского края во вторник, 17 ноября, планируют установить дополнительные пункты обогрева. Сейчас на подъезде к Крымскому мосту... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T10:20
2026-11-17T10:20
2026-11-17T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края во вторник, 17 ноября, планируют установить дополнительные пункты обогрева. Сейчас на подъезде к Крымскому мосту работают два таких пункта, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.Уточняется, что два круглосуточных пункта обогрева размещены на железнодорожной станции "Тамань-пассажирская". В них можно согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты.На месте развернута работа полевой кухни, уточнили в оперштабе региона.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что развернуты пункты питания и обогрева на подъездах к Крымскому мосту.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. В результате повторной атаки ВСУ на Крымский мост движение по транспортному переходу приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, атака всу на крымский мост, тамань, темрюкский район, краснодарский край
У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева
На подъезде к Крымскому мосту на Тамани установят дополнительные пункты обогрева