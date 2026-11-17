https://crimea.ria.ru/20261117/u-krymskogo-mosta-razvernut-dopolnitelnye-punkty-obogreva-1161115706.html

У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева

У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева - РИА Новости Крым, 17.11.2026

У Крымского моста развернут дополнительные пункты обогрева

В Темрюкском районе Краснодарского края во вторник, 17 ноября, планируют установить дополнительные пункты обогрева. Сейчас на подъезде к Крымскому мосту... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T10:20

2026-11-17T10:20

2026-11-17T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края во вторник, 17 ноября, планируют установить дополнительные пункты обогрева. Сейчас на подъезде к Крымскому мосту работают два таких пункта, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.Уточняется, что два круглосуточных пункта обогрева размещены на железнодорожной станции "Тамань-пассажирская". В них можно согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты.На месте развернута работа полевой кухни, уточнили в оперштабе региона.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что развернуты пункты питания и обогрева на подъездах к Крымскому мосту.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. В результате повторной атаки ВСУ на Крымский мост движение по транспортному переходу приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261117/novyy-udar-vsu-po-krymskomu-mostu-informatsiya-k-etoy-minute-1161113406.html

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