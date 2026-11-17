https://crimea.ria.ru/20261117/stali-izvestny-sroki-otkrytiya-innovatsionnogo-proteznogo-tsentra-v-krymu-1161123182.html
Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму
Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму
Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря. Все мероприятия по оказанию помощи участникам СВО здесь будут финансированы... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T12:43
2026-11-17T12:43
2026-11-17T12:43
помощь бойцам сво
реабилитация
крым
ветераны сво
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147368659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_435133e7a9547daac4d4e9a225dae7da.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря. Все мероприятия по оказанию помощи участникам СВО здесь будут финансированы Министерством обороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.12 ноября руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе, анонсировала скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства.По словам Сандалова, этот центр будет открыт менее чем через месяц.Он подчеркнул, что это специализированное медучреждение станет в своем роде одним из крупнейших в Крыму."Военнослужащим будут делать протезы – под каждого свой. Касательно финансирования – Министерство обороны компенсирует это все", – уточнил Сандалов.В целом же в Крыму, по словам Сандалова, на сегодняшний день уже оказывается разносторонняя помощь и поддержка участникам СВО, которым это крайне необходимо после боевых действий."У нас создано, кроме разного уровня государственных организаций и мер поддержки, много общественных организаций, и эту поддержку людям в частном порядке оказывают. Это психологическая помощь, реабилитация военнослужащих, трудоустройство наших парней. Под каждого индивидуально все подбирается", – поделился Сандалов.По его словам, реабилитация участников СВО сегодня является одним из важнейших направлений в работе власти и общества, поэтому большая работа продолжается и масштабируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147368659_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cec7193d5550ce138659deb0fa71858.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь бойцам сво, реабилитация, крым, ветераны сво, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму
Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря – депутат
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря. Все мероприятия по оказанию помощи участникам СВО здесь будут финансированы Министерством обороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.
12 ноября руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе, анонсировала скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства.
По словам Сандалова, этот центр будет открыт менее чем через месяц.
"Я недавно был в реабилитационном центре протезирования. Он откроется буквально в начале декабря", – сказал Сандалов.
Он подчеркнул, что это специализированное медучреждение станет в своем роде одним из крупнейших в Крыму.
"Военнослужащим будут делать протезы – под каждого свой. Касательно финансирования – Министерство обороны компенсирует это все", – уточнил Сандалов.
В целом же в Крыму, по словам Сандалова, на сегодняшний день уже оказывается разносторонняя помощь и поддержка участникам СВО, которым это крайне необходимо после боевых действий.
"У нас создано, кроме разного уровня государственных организаций и мер поддержки, много общественных организаций, и эту поддержку людям в частном порядке оказывают. Это психологическая помощь, реабилитация военнослужащих, трудоустройство наших парней. Под каждого индивидуально все подбирается", – поделился Сандалов.
По его словам, реабилитация участников СВО сегодня является одним из важнейших направлений в работе власти и общества, поэтому большая работа продолжается и масштабируется.
"Подход действительно очень серьезный на всех уровнях... Идет огромная работа, которая не публичная. О ней никто не говорит, но поверьте, по максимуму сейчас все институты власти – страны и нашей республики – все общественные объединения внедрены именно в эту работу. Работаем с ребятами, кто уже вернулся, но как только мы победим, придут другие. И мы должны будем готовы их встретить, сопроводить, чтобы каждый нашел свое место в жизни", – резюмировал парламентарий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: