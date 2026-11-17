https://crimea.ria.ru/20261117/stali-izvestny-sroki-otkrytiya-innovatsionnogo-proteznogo-tsentra-v-krymu-1161123182.html

Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму

Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму

Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря. Все мероприятия по оказанию помощи участникам СВО здесь будут финансированы... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T12:43

2026-11-17T12:43

2026-11-17T12:43

помощь бойцам сво

реабилитация

крым

ветераны сво

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147368659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_435133e7a9547daac4d4e9a225dae7da.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Инновационный протезно-реабилитационный центр в Крыму откроют в начале декабря. Все мероприятия по оказанию помощи участникам СВО здесь будут финансированы Министерством обороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов.12 ноября руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе, анонсировала скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства.По словам Сандалова, этот центр будет открыт менее чем через месяц.Он подчеркнул, что это специализированное медучреждение станет в своем роде одним из крупнейших в Крыму."Военнослужащим будут делать протезы – под каждого свой. Касательно финансирования – Министерство обороны компенсирует это все", – уточнил Сандалов.В целом же в Крыму, по словам Сандалова, на сегодняшний день уже оказывается разносторонняя помощь и поддержка участникам СВО, которым это крайне необходимо после боевых действий."У нас создано, кроме разного уровня государственных организаций и мер поддержки, много общественных организаций, и эту поддержку людям в частном порядке оказывают. Это психологическая помощь, реабилитация военнослужащих, трудоустройство наших парней. Под каждого индивидуально все подбирается", – поделился Сандалов.По его словам, реабилитация участников СВО сегодня является одним из важнейших направлений в работе власти и общества, поэтому большая работа продолжается и масштабируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, реабилитация, крым, ветераны сво, государственный совет рк (госсовет), новости крыма