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Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Следственный комитет РФ будет расследовать атаку ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T16:31
2026-11-17T16:31
2026-11-17T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать атаку ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава РК Сергей Аксенов во вторник сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Ленинском районе Крыма погибли два человека.Кроме того, в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, один человек пострадал, а в Брянской области ранены два мирных жителя.Следователи установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиковВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админзданиеЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
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Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Следком будет расследовать гибель людей в результате атаки ВСУ на Крым