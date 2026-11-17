https://crimea.ria.ru/20261117/smertelnaya-ataka-vsu-na-krym--delo-rassleduet-sledkom-1161138482.html

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

Следственный комитет РФ будет расследовать атаку ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T16:31

2026-11-17T16:31

2026-11-17T16:31

новости крыма

ленинский район

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

крымский мост

атаки всу на крым

атаки всу на крымский мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать атаку ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава РК Сергей Аксенов во вторник сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Ленинском районе Крыма погибли два человека.Кроме того, в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, один человек пострадал, а в Брянской области ранены два мирных жителя.Следователи установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиковВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админзданиеЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось

ленинский район

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ленинский район, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, крымский мост, атаки всу на крым, атаки всу на крымский мост