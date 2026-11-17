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Сколько винограда соберут в Крыму
Сколько винограда соберут в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Сколько винограда соберут в Крыму
Виноградари Крыма уже собрали уже более 105 тысяч тонн винограда и планируют собрать до 115 тысяч тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом на... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T08:49
2026-11-17T08:49
2026-11-17T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Виноградари Крыма уже собрали уже более 105 тысяч тонн винограда и планируют собрать до 115 тысяч тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Сбор винограда практически подошел к концу, собрано более 105 тысяч тонн, но мы "целимся" на 115 тысяч тонн. А это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Просто в прошлом году, весной, нам не повезло – белые сорта пострадали, поэтому мы тогда и около 85 тысяч тонн не набрали", – сказал спикер.Также он отметил, что на поддержку виноградарства направлено около 960 миллионов рублей – более трети ресурсов поддержки. По словам Кратюка, благодаря интенсивной посадке и механизированной уборке урожайность отдельных сортов выросла с 8-10 до 18-20 центнеров с гектара.Ранее Кратюк также рассказывал, что в Крыму самый большой урожай винограда соберут в долинах рек Альма и Кача.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земельСербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сколько винограда соберут в Крыму
В Крыму соберут около 115 тысяч тонн винограда в этом сезоне – Минсельхоз