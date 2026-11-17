https://crimea.ria.ru/20261117/skolko-vinograda-soberut-v-krymu-1161014144.html

Сколько винограда соберут в Крыму

Сколько винограда соберут в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Сколько винограда соберут в Крыму

Виноградари Крыма уже собрали уже более 105 тысяч тонн винограда и планируют собрать до 115 тысяч тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом на... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T08:49

2026-11-17T08:49

2026-11-17T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Виноградари Крыма уже собрали уже более 105 тысяч тонн винограда и планируют собрать до 115 тысяч тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Сбор винограда практически подошел к концу, собрано более 105 тысяч тонн, но мы "целимся" на 115 тысяч тонн. А это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Просто в прошлом году, весной, нам не повезло – белые сорта пострадали, поэтому мы тогда и около 85 тысяч тонн не набрали", – сказал спикер.Также он отметил, что на поддержку виноградарства направлено около 960 миллионов рублей – более трети ресурсов поддержки. По словам Кратюка, благодаря интенсивной посадке и механизированной уборке урожайность отдельных сортов выросла с 8-10 до 18-20 центнеров с гектара.Ранее Кратюк также рассказывал, что в Крыму самый большой урожай винограда соберут в долинах рек Альма и Кача.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земельСербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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