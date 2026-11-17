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Сильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы
Сильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Сильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы
Сильные ливни с ветром накроют Крым днем 17 ноября, из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. сообщили в региональном Главке МЧС. РИА Новости Крым, 17.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Сильные ливни с ветром накроют Крым днем 17 ноября, из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. сообщили в региональном Главке МЧС.Отмечается, что в таких условиях есть риск чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью граждан в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, уточнили в МЧС.Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. Также 15 ноября отмечалось, что переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осеньюНынешний сезон - вызов для крымскиx виноделовНасколько дорожники Крыма готовы к зиме
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
Сильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы
Сильные ливни с ветром накроют Крым днем 17 ноября - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Сильные ливни с ветром накроют Крым днем 17 ноября, из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. сообщили в региональном Главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и вечером 17 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в таких условиях есть риск чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью граждан в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, уточнили в МЧС.
"Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму ожидается
неустойчивая погода. Также 15 ноября отмечалось, что переменчивые погодные условия ждут
Крым в предстоящую семидневку.
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