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Севастополь вернулся к графику "2 через 6" в подаче электричества

Севастополь вернулся к графику "2 через 6" в подаче электричества - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Севастополь вернулся к графику "2 через 6" в подаче электричества

Утром во вторник в Севастополе опять введен график подачи электроэнергии "2 через 6" часов на фоне с нестабильной обстановки в энергосистеме Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:09

2026-11-17T09:09

2026-11-17T09:09

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Утром во вторник в Севастополе опять введен график подачи электроэнергии "2 через 6" часов на фоне с нестабильной обстановки в энергосистеме Крыма. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Уточняется, что в соответствии с этим графиком, до 10:00 электроэнергия будет подаваться 2-й очереди, остальные при этом будут частично отключены.С 10:00 до 12:00 включат 3-ю очередь. С 12:00 до 14:00 дадут свет 4-й очереди, а с 14:00 до 16:00 вернут электричеств 1-й."Если ситуация не изменится, далее будем менять очереди по такому же принципу", – уточнили в "Севастопольэнерго".В ресурсоснабжающей организации отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей очередей, а только части."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", – подчеркнули энергетики.Ранее утром во вторник в "Крымэнерго" сообщили об ограничениях в энергосистеме во всех районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений светаВ Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлицВ Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты

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