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Самолет разбился в Кузбассе – что известно
Самолет разбился в Кузбассе – что известно - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Самолет разбился в Кузбассе – что известно
Воздушное судно упало в районе села Ягуново Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T18:11
2026-11-17T18:11
2026-11-17T19:01
кемеровская область
новости
самолет
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Воздушное судно упало в районе села Ягуново Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк.Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами. Предположительно, разбился транзитный самолет.На месте работают оперативные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область, новости, самолет, происшествия, авиакатастрофа
Самолет разбился в Кузбассе – что известно
Самолет разбился в Кемеровской области в районе села Ягуново – власти
18:11 17.11.2026 (обновлено: 19:01 17.11.2026)