https://crimea.ria.ru/20261117/samolet-razbilsya-v-kuzbasse--chto-izvestno-1161144425.html

Самолет разбился в Кузбассе – что известно

Самолет разбился в Кузбассе – что известно - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Самолет разбился в Кузбассе – что известно

Воздушное судно упало в районе села Ягуново Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T18:11

2026-11-17T18:11

2026-11-17T19:01

кемеровская область

новости

самолет

происшествия

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Воздушное судно упало в районе села Ягуново Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк.Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами. Предположительно, разбился транзитный самолет.На месте работают оперативные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кемеровская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, новости, самолет, происшествия, авиакатастрофа