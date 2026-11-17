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Российские военные освободили Заливное в Запорожской области
Российские военные освободили Заливное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Российские военные освободили Заливное в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T12:11
2026-11-17T12:11
2026-11-17T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Также сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появились кадры спасения жителей КонстантиновкиАрмия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРАрмия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область
Российские военные освободили Заливное в Запорожской области
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области