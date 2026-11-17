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Российские военные освободили Заливное в Запорожской области

Российские военные освободили Заливное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Российские военные освободили Заливное в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T12:11

2026-11-17T12:11

2026-11-17T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Также сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появились кадры спасения жителей КонстантиновкиАрмия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРАрмия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область