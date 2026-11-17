https://crimea.ria.ru/20261117/remont-dorogi-zavershili-ne-severe-kryma-1161138670.html

Ремонт дороги завершили не севере Крыма

Ремонт дороги завершили не севере Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Ремонт дороги завершили не севере Крыма

В Крыму завершился ремонт всей дороги Победное – Славянское, которая связывает села Стальненского и Просторненского поселений с Джанкоем. Рабочие обновили... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T22:42

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2026-11-17T22:42

новости крыма

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джанкойский район

раздольненский район крыма

ао "вад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму завершился ремонт всей дороги Победное – Славянское, которая связывает села Стальненского и Просторненского поселений с Джанкоем. Рабочие обновили последние 14,7 километра трассы, сообщили в компании "ВАД", которая выступила подрядчиком работ.В ходе ремонта рабочие полностью заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, укрепили обочины и установили бордюры, оборудовали новые остановочные павильоны, установили дорожные знаки и нанесли разметку.Ранее сообщалось, что 128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года. А в Севастополе увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движениеВ Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение

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раздольненский район крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, джанкойский район, раздольненский район крыма, ао "вад"