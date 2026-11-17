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Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T11:57
2026-11-17T11:57
2026-11-17T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло накануне вечером.Девушка получила множественные травмы, врачам не удалось спасти ей жизнь. Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали сотрудники полиции в доме знакомых.В этот раз мужчина тоже находился в состоянии опьянения. Это является отягчающим обстоятельством. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате аварии один человек погиб, еще один – госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кубань, славянск-на-кубани, происшествия, дтп, новости
Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
На Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.
ДТП произошло накануне вечером.
"49-летний местный житель за рулем "ВАЗ 21093" на улице Пролетарской совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Девушка получила множественные травмы, врачам не удалось спасти ей жизнь. Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали сотрудники полиции в доме знакомых.
"Выяснилось, что водитель уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них трижды отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказали в МВД.
В этот раз мужчина тоже находился в состоянии опьянения. Это является отягчающим обстоятельством. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее смертельное ДТП произошло
в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате аварии один человек погиб, еще один – госпитализирован.
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