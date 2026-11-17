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Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:57

2026-11-17T11:57

2026-11-17T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло накануне вечером.Девушка получила множественные травмы, врачам не удалось спасти ей жизнь. Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали сотрудники полиции в доме знакомых.В этот раз мужчина тоже находился в состоянии опьянения. Это является отягчающим обстоятельством. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате аварии один человек погиб, еще один – госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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славянск-на-кубани

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кубань, славянск-на-кубани, происшествия, дтп, новости