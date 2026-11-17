Путину доложили о ситуации с Крымским мостом
Хуснуллин доложил Путину о положении дел вокруг Крымского моста - Песков
11:55 17.11.2026 (обновлено: 11:57 17.11.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста после атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о положении дел вокруг Крымского моста", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.
В ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Следственный комитет РФ после атак возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.
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