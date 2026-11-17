https://crimea.ria.ru/20261117/putinu-dolozhili-o-situatsii-s-krymskim-mostom-1161121838.html

Путину доложили о ситуации с Крымским мостом

Путину доложили о ситуации с Крымским мостом - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Путину доложили о ситуации с Крымским мостом

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:55

2026-11-17T11:55

2026-11-17T11:57

крым

новости крыма

владимир путин (политик)

крымский мост

атаки всу на крымский мост

марат хуснуллин

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159967600_291:77:2753:1462_1920x0_80_0_0_094042d272817eb4bdf1b0b44d2f4a02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста после атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.В ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Следственный комитет РФ после атак возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяУ Крымского моста развернут дополнительные пункты обогреваЧетыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир путин (политик), крымский мост, атаки всу на крымский мост, марат хуснуллин