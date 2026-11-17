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"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов

"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов - РИА Новости Крым, 17.11.2026

"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов

Благодаря доабортному консультированию число жительниц Крыма, отказавшихся от преждевременного прерывания беременности, выросло в 2,5 раза. Об этом в... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T19:10

2026-11-17T19:10

2026-11-17T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Благодаря доабортному консультированию число жительниц Крыма, отказавшихся от преждевременного прерывания беременности, выросло в 2,5 раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила доктор медицинских наук, председатель комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Крыма Наталья Резниченко.Он отметила, что на сегодня из 100 пришедших на консультацию женщин 26 отказываются от аборта."Раньше мы теряли женщин, которые шли в частные клиники, а те не отказывали в проведении аборта. Мы не имели возможности отговорить женщин - государственные лечебные учреждения не имели медицинских психологов, а у врачей не было времени рассказать женщине о том, что она теряет, что аборт – это не безобидная процедура, что могут быть проблемы со следующим зачатием", – рассказала Резниченко.Она отметила, что сейчас для женщин, которые хотят прервать беременность, проводят две консультации с неделей тишины. Также планируется добавить третью консультацию по клиническим рекомендациям, когда женщине покажут сердцебиение плода в ходе УЗИ. Ожидается, что некоторые женщины после этого передумают и согласятся на рождение ребенка."У нас сегодня есть возможности поддержать женщину во всех отношениях", – подчеркнула Резниченко.В свою очередь главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ отметил, что ранее только 10 женщин из 100 удавалось отговорить от проведения аборта.Ранее сообщалось, что финансовые трудности, жилищные проблемы и семейные конфликты остаются основными причинами, по которым женщины задумываются об аборте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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