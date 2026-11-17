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"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов
"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов - РИА Новости Крым, 17.11.2026
"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов
Благодаря доабортному консультированию число жительниц Крыма, отказавшихся от преждевременного прерывания беременности, выросло в 2,5 раза. Об этом в... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Благодаря доабортному консультированию число жительниц Крыма, отказавшихся от преждевременного прерывания беременности, выросло в 2,5 раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила доктор медицинских наук, председатель комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Крыма Наталья Резниченко.Он отметила, что на сегодня из 100 пришедших на консультацию женщин 26 отказываются от аборта."Раньше мы теряли женщин, которые шли в частные клиники, а те не отказывали в проведении аборта. Мы не имели возможности отговорить женщин - государственные лечебные учреждения не имели медицинских психологов, а у врачей не было времени рассказать женщине о том, что она теряет, что аборт – это не безобидная процедура, что могут быть проблемы со следующим зачатием", – рассказала Резниченко.Она отметила, что сейчас для женщин, которые хотят прервать беременность, проводят две консультации с неделей тишины. Также планируется добавить третью консультацию по клиническим рекомендациям, когда женщине покажут сердцебиение плода в ходе УЗИ. Ожидается, что некоторые женщины после этого передумают и согласятся на рождение ребенка."У нас сегодня есть возможности поддержать женщину во всех отношениях", – подчеркнула Резниченко.В свою очередь главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ отметил, что ранее только 10 женщин из 100 удавалось отговорить от проведения аборта.Ранее сообщалось, что финансовые трудности, жилищные проблемы и семейные конфликты остаются основными причинами, по которым женщины задумываются об аборте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен
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крым, минздрав крыма, демография, общество, аборт, новости крыма
"Произошел прорыв": в Крыму в 2,5 раза выросло число отказов от абортов
В Крыму в 2,5 раза увеличилось число отказывающихся от абортов женщин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Благодаря доабортному консультированию число жительниц Крыма, отказавшихся от преждевременного прерывания беременности, выросло в 2,5 раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила доктор медицинских наук, председатель комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Крыма Наталья Резниченко.
Он отметила, что на сегодня из 100 пришедших на консультацию женщин 26 отказываются от аборта.
"Раньше мы теряли женщин, которые шли в частные клиники, а те не отказывали в проведении аборта. Мы не имели возможности отговорить женщин - государственные лечебные учреждения не имели медицинских психологов, а у врачей не было времени рассказать женщине о том, что она теряет, что аборт – это не безобидная процедура, что могут быть проблемы со следующим зачатием", – рассказала Резниченко.
Она отметила, что сейчас для женщин, которые хотят прервать беременность, проводят две консультации с неделей тишины. Также планируется добавить третью консультацию по клиническим рекомендациям, когда женщине покажут сердцебиение плода в ходе УЗИ. Ожидается, что некоторые женщины после этого передумают и согласятся на рождение ребенка.
"У нас сегодня есть возможности поддержать женщину во всех отношениях", – подчеркнула Резниченко.
В свою очередь главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ отметил, что ранее только 10 женщин из 100 удавалось отговорить от проведения аборта.
"Когда мы начали считать, сколько женщин удается отговорить от прерывания беременности, когда еще не использовали никаких технологий для улучшения ситуации, то это было меньше 10%. С тех пор, как были внедрены профессиональные консультации медицинских психологов и изменены установки о консультировании для акушеров-гинекологов, произошел прорыв", – отметил Беглицэ.
Ранее сообщалось, что финансовые трудности, жилищные проблемы и семейные конфликты остаются
основными причинами, по которым женщины задумываются об аборте.
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