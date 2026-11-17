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Продовольственная безопасность гарантирована: в Крыму рассказали о посевной
Продовольственная безопасность гарантирована: в Крыму рассказали о посевной - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Продовольственная безопасность гарантирована: в Крыму рассказали о посевной
В Крыму уже посеяно 346 тысяч гектаров озимых культур – посевная кампания продолжается, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T22:55
2026-11-17T22:55
2026-11-17T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму уже посеяно 346 тысяч гектаров озимых культур – посевная кампания продолжается, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.Уточняется, что в хозяйствах Джанкойского района посеяно более 47 тысяч гектаров озимых культур. Несмотря на небольшой сдвиг календарных сроков, темпы работ остаются стабильными."Мы можем рассчитывать, что посевная будет продолжаться еще несколько недель, но с минимальным объемом посевных площадей мы уже справились. То есть, продовольственная безопасность и урожай следующего года гарантированы", – заявил заместитель главы Минсельхоза Крыма Николай Тютюник.Ранее сообщалось, что Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Отмечалось, что год сложился крайне удачно с точки зрения урожайности, объема и качества семенного и хлебофуражного материала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставкуКабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриевВ Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, продукты, минсельхоз крыма
Продовольственная безопасность гарантирована: в Крыму рассказали о посевной
Продовольственная безопасность Крыма гарантирована – в минсельхозе рассказали о посевной