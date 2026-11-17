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При крушении самолета в Кемеровской области погибли 19 человек
При крушении самолета в Кемеровской области погибли 19 человек - РИА Новости Крым, 17.11.2026
При крушении самолета в Кемеровской области погибли 19 человек
19 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области при выполнении планового полета. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T22:03
2026-11-17T22:03
2026-11-17T22:37
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авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 19 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области при выполнении планового полета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли."Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность. Для установления всех обстоятельств катастрофы на месте работает комиссия ВКС России", – добавили в Минобороны.Ранее во вторник губернатор региона Илья Середюк сообщал, что воздушное судно упало в районе села Ягуново Кемеровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двоеВоенный самолет упал в Иркутской области – что с экипажемВ Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известно
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новости, кемеровская область, самолет, авиакатастрофа, происшествия
При крушении самолета в Кемеровской области погибли 19 человек
19 человек погибли при крушении самолета в Кемеровской области – Минобороны
22:03 17.11.2026 (обновлено: 22:37 17.11.2026)