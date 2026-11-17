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Президент Монголии объявил об отставке

Президент Монголии объявил об отставке - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Президент Монголии объявил об отставке

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом сообщило агентство Синьхуа, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T07:54

2026-11-17T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом сообщило агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.Пост главы государства Ухнаагийн Хурэлсух занимал с 25 июня 2021 года. Что стало причиной решения уйти - не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку Мэр Краснодара Наумов ушел в отставкуВ Венгрии избрали нового президента

монголия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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