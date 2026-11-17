https://crimea.ria.ru/20261117/povtornyy-udar-vsu-po-krymskomu-mostu-i-amerikanskie-dengi-dlya-kieva-glavnoe-za-den-1161145832.html

Повторный удар ВСУ по Крымскому мосту и американские деньги для Киева: главное за день

Повторный удар ВСУ по Крымскому мосту и американские деньги для Киева: главное за день - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Повторный удар ВСУ по Крымскому мосту и американские деньги для Киева: главное за день

ВСУ повторно атаковали Крымский мост. ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ. В США хотят дать Киеву еще миллионы долларов на... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T23:07

2026-11-17T23:07

2026-11-17T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. ВСУ повторно атаковали Крымский мост. ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ. В США хотят дать Киеву еще миллионы долларов на военную помощь. Сильные ливни с ветром в Крыму. Президент Монголии объявил об отставке.О главных события и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Повторная атака ВСУ на Крымский мостКрымский мост был повторно атакован ВСУ в ночь на вторник. Из-за удара ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено.Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако вечером во вторник движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым – порт Кавказ" было ограничено из-за погодных условий.Во второй половине дня 17 ноября в Керчь прибыли все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.В России предотвратили масштабные терактыФедеральная служба безопасности России предотвратила масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона долларов.В частности, спецслужбы Украины намеревались атаковать FPV-дронами военные аэродромы и критически важные объекты с территории Адыгеи и Кубани.По информации ФСБ, на проведение всех запланированных диверсионно-террористических актов Киев потратил миллионы долларов США.Миллионы долларов для Киева от СШАЧлены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет страны на 2027 год 750 миллионов долларов на военную помощь киевскому режиму.Кроме того, во вторник республиканцы в сенате США предложили выделить 300 миллионов долларов на противодействие России в 2027 году. Помимо этого, 45 миллионов долларов предложено выделить на фонд противодействия тем, кто поддерживает Иран, а также 55 миллионов на поддержку демократии и реформ в Иране.Шторм в КрымуСильные ливни с ветром накроют Крым, из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС.Также вечером 17 ноября в горах и южных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди.Предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе.Президент Монголии оставляет свой постПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом сообщило агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.Пост главы государства Ухнаагийн Хурэлсух занимал с 25 июня 2021 года. Что стало причиной решения уйти – не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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