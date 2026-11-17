https://crimea.ria.ru/20261117/posle-ataki-na-mosty-chast-kieva-ostalas-bez-tepla-1161142246.html

После атаки на мосты часть Киева осталась без тепла

После атаки на мосты часть Киева осталась без тепла - РИА Новости Крым, 17.11.2026

После атаки на мосты часть Киева осталась без тепла

Три района Киева остались без тепла в результате ударов по Северному и Южному мостам. Горожан переводят на резервное теплоснабжение, сообщили в Киевской... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T17:39

2026-11-17T17:39

2026-11-17T17:39

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киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Три района Киева остались без тепла в результате ударов по Северному и Южному мостам. Горожан переводят на резервное теплоснабжение, сообщили в Киевской городской государственной администрации.В частности, на другие источники теплоснабжения переключают микрорайоны Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки. На время работ потребителям отключат горячее водоснабжение.Утром во вторник, 17 ноября, отмечалось, что повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных ударов. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города, движение по ним перекрыто.ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ряде регионов Украины под удар попали военные заводы и транспортные объектыДвижение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мостыВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что поражено

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, удары по украине, новости, отопление