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Порт Керчь в Крыму: какая погода ожидается в проливе

Порт Керчь в Крыму: какая погода ожидается в проливе - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Порт Керчь в Крыму: какая погода ожидается в проливе

В Керченском проливе 18 ноября ожидается юго-западный и южный ветер 12–17 м/с, днем порывы до 20 м/с. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T19:55

2026-11-17T19:55

2026-11-17T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе 18 ноября ожидается юго-западный и южный ветер 12–17 м/с, днем порывы до 20 м/с. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.В Азовском море – юго-западный и южный ветер 12–17 м/с, днем порывы до 20 м/с, высота волн 1,3–2 метра, а в Керченском проливе ветер юго-западный, южный 12-17 м/с, днем порывы до 20 м/с. Высота волн 1,3-2 метра, по югу пролива 2-3 метра, уточнили в министерстве.Также в Минтрансе Крыма напомнили рекомендации от МЧС в такую погоду не ходить на набережные и к воде. Водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах.Ранее сообщалось, что сильные ливни с ветром накроют Крым днем 17 ноября, из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. Также вечером 17 ноября в горах и южных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди.Также сообщалось, что в среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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