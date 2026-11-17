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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+6, днем потеплеет до +13...+15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+6, днем потеплеет до +13...+15 градусов.
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