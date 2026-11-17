https://crimea.ria.ru/20261117/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1161070512.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T00:01

2026-11-17T00:01

2026-11-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160994820_0:53:2569:1498_1920x0_80_0_0_83f41fa4458574a74cfe199ad298de9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+6, днем потеплеет до +13...+15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261115/solnechnuyu-pogodu-smenyat-livni-meteoprognoz-na-nedelyu-v-krymu-1161044805.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр