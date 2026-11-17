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Поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за ЧП на Крымском мосту

Поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за ЧП на Крымском мосту

Четыре поезда "Таврия" задерживаются на 6-8 часов из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T12:21

2026-11-17T12:21

2026-11-17T12:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Четыре поезда "Таврия" задерживаются на 6-8 часов из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Сегодня, 17 ноября, временно закрыто движение по Крымскому мосту. Мы ждем разрешения возобновить движение. По состоянию на 12:00 МСК задерживаются поезда "Таврия" в направлении Крыма", - говорится в сообщении.Так, опаздывают поезда:Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 8 часовПоезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 7,5 часовПоезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 6 часовПоезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 7 часовЧто произошло на Крымском мостуВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.В ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Следственный комитет РФ после атак возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, атаки всу на крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", логистика, железная дорога