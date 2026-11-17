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Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве
Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве
В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа и погиб. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T10:13
2026-11-17T10:13
2026-11-17T10:14
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа и погиб. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, погибший увлекался руферством (проникновением на крыши высотных зданий, а также другие труднодоступные городские объекты). Вместе с приятелем они пробрались на крышу строящегося объекта.По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве
В Москве погиб подросток при падении в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа
10:13 17.11.2026 (обновлено: 10:14 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа и погиб. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, погибший увлекался руферством (проникновением на крыши высотных зданий, а также другие труднодоступные городские объекты). Вместе с приятелем они пробрались на крышу строящегося объекта.
"В результате неосторожных действий подросток сорвался в вентиляционную шахту с высоты 65‑го этажа. От полученных телесных повреждений мальчик 2011 года рождения скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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