https://crimea.ria.ru/20261117/podrostok-razbilsya-pri-padenii-v-shakhtu-s-vysoty-65-go-etazha-v-moskve-1161115848.html

Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве

Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Подросток разбился при падении в шахту с высоты 65-го этажа в Москве

В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа и погиб. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T10:13

2026-11-17T10:13

2026-11-17T10:14

москва

дети

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/11/1161115049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb036eb7c484d2e6736e3a13a5ed3f40.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа и погиб. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, погибший увлекался руферством (проникновением на крыши высотных зданий, а также другие труднодоступные городские объекты). Вместе с приятелем они пробрались на крышу строящегося объекта.По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости