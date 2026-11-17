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Почему украинские военные все чаще публично признают преимущество ВС России

Почему украинские военные все чаще публично признают преимущество ВС России - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Почему украинские военные все чаще публично признают преимущество ВС России

Военные эксперты на Украине вынуждены признавать безусловное преимущество ВС России на фронте и невозможность противостоять российским ударам, включая атаки... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

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На Украине вынуждены признавать безусловное преимущество ВС России На Украине вынуждены признавать безусловное преимущество ВС России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Военные эксперты на Украине вынуждены признавать безусловное преимущество ВС России на фронте и невозможность противостоять российским ударам, включая атаки беспилотников. И однажды там признают истинные причины этого конфликта и обреченность марионеточного фашистского государства, каким стала Украина. Так считает военный эксперт, политолог Василий Фатигаров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".На Украине все чаще звучат публичные заявления, в том числе военных специалистов, которыми развеивается миф о мощи украинских вооруженных сил и признается безусловное преимущество России. На днях советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов признал неспособность ВСУ противостоять российским реактивным дронам-камикадзе "Герань", которые стали атаковать цели бесшумно. По его словам, новая тактика, связанная с отключением двигателя перед ударом, обеспечивает появление беспилотников ВС РФ "из ниоткуда". Украинский военный эксперт Павел Нарожный в свою очередь заявил, что эффективность сбития российских дронов падает, поскольку у них все время увеличивается скорость и варьирует высота пролета.По мнению Фатигарова, на такие признания специалистов на Украине вынуждают реалии, которые становится невозможно отрицать, "когда за окном горит".То, что коэффициент сбития российских дронов силами ВСУ абсолютно минимальный, причем это скорее случайность, нежели организованный процесс, это вынуждены не только признавать – к этому приходится привыкать, добавил он.Эксперт делает вывод, что точно такие же процессы произойдут и в отношении всего остального, что связано с конфликтом на Украине."Деваться некуда. Осознание какое-то уже приходит. Да, конечно, они еще не признают истинные причины этого конфликта, не признают, что они страна-марионетка. Но дойдет и до этого", – уверен Фатигаров.В этом смысле переговоры наряду с наступлением российской армии играют, безусловно, важную роль, но это процесс длительный, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби

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мнения, василий фатигаров, политика, новости сво, украина, вооруженные силы россии