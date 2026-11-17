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Партия Трампа предложила выделить 300 млн на противодействие России

Партия Трампа предложила выделить 300 млн на противодействие России - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Партия Трампа предложила выделить 300 млн на противодействие России

Республиканцы в сенате Соединенных Штатов Америки предложили выделить 300 миллионов долларов на противодействие России в 2027 году. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:18

2026-11-17T09:18

2026-11-17T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Республиканцы в сенате Соединенных Штатов Америки предложили выделить 300 миллионов долларов на противодействие России в 2027 году. Об этом сказано в законопроекте о бюджетных ассигнованиях на нужды госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на будущий финансовый год, сообщает РИА Новости.Помимо этого, 45 млн долларов предложено выделить на фонд противодействия тем, кто поддерживает Иран, а также 55 млн на поддержку демократии и реформ в Иране.Ранее сообщалось, что члены республиканской партии в сенате США предложили заложить в оборонный бюджет Америки на будущий год 750 млн долларов на военную помощь Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в списокТрехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир

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2026

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сша, в мире, россия, бюджет, новости, политика, внешняя политика, деньги