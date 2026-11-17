https://crimea.ria.ru/20261117/paromnaya-pereprava-v-kerchi-ne-rabotaet-dvizhenie-v-storonu-tamani-vozmozhno-tolko-poezdom-1161138302.html

Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом

Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом

Движение из Крыма в сторону Тамани ограничено из-за ухудшения погоды, предупредили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T16:19

2026-11-17T16:19

2026-11-17T16:20

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Движение из Крыма в сторону Тамани ограничено из-за ухудшения погоды, предупредили в Минтрансе РК.Ближайшая электричка отправится в период с 16:00 до 16:40, уточнили в ведомстве.В минтрансе обращают внимание граждан, что паромная переправа 17 ноября не работает. Движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым — порт Кавказ" ограничено.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, атаки всу на крымский мост, керченская паромная переправа, логистика, новости крыма, крым