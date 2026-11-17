https://crimea.ria.ru/20261117/paromnaya-pereprava-v-kerchi-ne-rabotaet-dvizhenie-v-storonu-tamani-vozmozhno-tolko-poezdom-1161138302.html
Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом
Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом
Движение из Крыма в сторону Тамани ограничено из-за ухудшения погоды, предупредили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T16:19
2026-11-17T16:19
2026-11-17T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Движение из Крыма в сторону Тамани ограничено из-за ухудшения погоды, предупредили в Минтрансе РК.Ближайшая электричка отправится в период с 16:00 до 16:40, уточнили в ведомстве.В минтрансе обращают внимание граждан, что паромная переправа 17 ноября не работает. Движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым — порт Кавказ" ограничено.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Крымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Днем 17 ноября было открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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транспорт, атаки всу на крымский мост, керченская паромная переправа, логистика, новости крыма, крым
Паромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом
Движение из Крыма на Кубань временно ограничено из-за неработающей переправы в Керчи
16:19 17.11.2026 (обновлено: 16:20 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Движение из Крыма в сторону Тамани ограничено из-за ухудшения погоды, предупредили в Минтрансе РК.
"В связи с ухудшением погодных условий движение из Крыма в сторону Тамани временно ограничено. На данный момент проезд возможен только по железной дороге", - говорится в сообщении.
Ближайшая электричка отправится в период с 16:00 до 16:40, уточнили в ведомстве.
В минтрансе обращают внимание граждан, что паромная переправа 17 ноября не работает. Движение пассажирских катеров в направлении "порт Крым — порт Кавказ" ограничено.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября
движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Крымский мост практически не использовался
для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.
Днем 17 ноября было открыто движение поездов
по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.
Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться
паромной переправой.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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