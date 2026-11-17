https://crimea.ria.ru/20261117/otmenyat-li-ege-i-vpr-v-rossii--otvet-rosobrnadzora-1161121441.html

Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора

Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора

Отменять единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Отменять единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями учащихся.Он также сообщил, что необходимость введения устного экзамена по истории в 11-х классах будет оценена после апробации такой аттестации в 9-х классах. Музаев добавил, что Рособрнадзор не будет вводить практическую часть в ЕГЭ по физике и химии в ближайшие два года.Руководитель ведомства также указал, что школьники из исторических и приграничных регионов России в 2027 году снова будут иметь возможность сдавать ЕГЭ по желанию.В целом существенных изменений в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2027 году не ожидается, подчеркнул Музаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны даты проведения ВПР в школахЗачем в России ввели обязательный экзамен по истории9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

огэ, егэ, впр, новости, россия, рособрнадзор, анзор музаев