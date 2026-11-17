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Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора
Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора
Отменять единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T15:31
2026-11-17T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Отменять единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями учащихся.Он также сообщил, что необходимость введения устного экзамена по истории в 11-х классах будет оценена после апробации такой аттестации в 9-х классах. Музаев добавил, что Рособрнадзор не будет вводить практическую часть в ЕГЭ по физике и химии в ближайшие два года.Руководитель ведомства также указал, что школьники из исторических и приграничных регионов России в 2027 году снова будут иметь возможность сдавать ЕГЭ по желанию.В целом существенных изменений в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2027 году не ожидается, подчеркнул Музаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны даты проведения ВПР в школахЗачем в России ввели обязательный экзамен по истории9-классники начнут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года
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огэ, егэ, впр, новости, россия, рособрнадзор, анзор музаев
Отменят ли ЕГЭ и ВПР в России – ответ Рособрнадзора
Отменять ЕГЭ и ВПР не планируется – Рособрнадзор
15:31 17.11.2026 (обновлено: 15:34 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Отменять единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями учащихся.
"Отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело. Другой альтернативы пока никто не предложил", – цитирует Музаева РИА Новости.
Он также сообщил, что необходимость введения устного экзамена по истории в 11-х классах будет оценена после апробации такой аттестации в 9-х классах. Музаев добавил, что Рособрнадзор не будет вводить практическую часть в ЕГЭ по физике и химии в ближайшие два года.
Руководитель ведомства также указал, что школьники из исторических и приграничных регионов России в 2027 году снова будут иметь возможность сдавать ЕГЭ по желанию.
"Приказ наш уже согласован, в ближайшее время будет размещен и по аналогии с прошлым годом в следующем году будет реализовываться, то есть полная аналогия прошлого года. Потому что ситуация непростая, мы знаем, мы на связи с коллегами со всех регионов", – отметил он.
В целом существенных изменений в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2027 году не ожидается, подчеркнул Музаев.
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