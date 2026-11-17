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Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму
Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T06:37
2026-11-17T06:37
2026-11-17T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В течение ночи опасность атаки ракет ВСУ на полуострове объявлялась трижды - в 00:56, 3:52 и в 5:03. Утром опасность сохранялась больше полутора часов. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетная опасность, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму
Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму
06:37 17.11.2026 (обновлено: 06:38 17.11.2026)