https://crimea.ria.ru/20261117/otboy-raketnoy-opasnosti-obyavlen-v-krymu-1161019341.html

Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму

Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Отбой ракетной опасности объявлен в Крыму

В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T06:37

2026-11-17T06:37

2026-11-17T06:38

ракетная опасность

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безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В течение ночи опасность атаки ракет ВСУ на полуострове объявлялась трижды - в 00:56, 3:52 и в 5:03. Утром опасность сохранялась больше полутора часов. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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