Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте
Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В результате повторной атаки ВСУ на Крымский мост пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуется не выезжать в сторону Крымского моста и следить за оперативной ситуацией в официальных источниках.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пункты питания и обогрева на подъездах к мосту, развернутые накануне после первой атаки, продолжают работу, при необходимости их количество будет увеличено.
Ночью во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Власти РК просят жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Движение по Крымскому мосту было остановлено в 23.54. С 0.50 до 1.56 вторника на полуострове действовала ракетная опасность, над востоком Крыма отработали силы ПВО, сообщал республиканский главк МЧС России.
Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.