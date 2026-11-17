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Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте

Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте

В результате повторной атаки ВСУ на Крымский мост пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:41

2026-11-17T09:41

2026-11-17T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В результате повторной атаки ВСУ на Крымский мост пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Об этом сообщает Минтранс РФ.Автомобилистам рекомендуется не выезжать в сторону Крымского моста и следить за оперативной ситуацией в официальных источниках.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пункты питания и обогрева на подъездах к мосту, развернутые накануне после первой атаки, продолжают работу, при необходимости их количество будет увеличено.Ночью во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Власти РК просят жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Движение по Крымскому мосту было остановлено в 23.54. С 0.50 до 1.56 вторника на полуострове действовала ракетная опасность, над востоком Крыма отработали силы ПВО, сообщал республиканский главк МЧС России.Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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